Heinz-Hermann Thiele (Großaktionär von Knorr) kaufte Ende letzter Woche schon mal 10 % an Lufthansa. Vor 35 Jahren machte er das Gleiche bei Knorr und wurde damit vielfacher Milliardär. Jetzt sind 10 % für Lufthansa nur weniger als 360 Mill. € wert, obwohl der Wert der Airline mindestens 3-mal höher ist. Richtig gerechnet:



Wenn die LH-Flieger zu 95 % am Boden bleiben, kann die Aktie nicht mehr billiger werden. Wahrscheinlich benötigt Lufthansa auch eine Bundesbürgschaft oder andere Hilfen, um über die nächsten 4 bis 6 Wochen hinwegzukommen. Denn: Um längere Zeit wird es offenbar nicht gehen (s. S. 1). Das ist ein Kauf, zu dem etwas Zittern gehört! Dafür winken 70 bis maximal 100 % als Prämie per 2021.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info