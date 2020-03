BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper SE rechnet trotz der Einschränkungen infolge der Bekämpfung von Covid-19 mit einem planmäßigen Start des Steinkohlekraftwerks Datteln 4. "Im Moment sehen wir keine Auswirkungen durch die Corona-Krise", sagte Konzernchef Andreas Schierenbeck in einer Videokonferenz mit Journalisten anlässlich des ins Internet verlegten Aurora Spring Forums. Es gebe in Datteln 4 noch Tests, "aber nicht mehr so viele Bauarbeiten". Das MDAX-Unternehmen will die Anlage bis zum Frühsommer dieses Jahres in Betrieb nehmen.

Die sinkenden Großhandelspreise für Strom und Gas wirkten sich im Moment noch nicht aufs Geschäft aus, betonte Schierenbeck. Sollte die Krise aber sehr lange anhalten, dürfte dies "viel zerstören".

Dem am Montag im Kabinett beschlossenen Gesetz, das von der Corona-Krise gebeutelte Strom- und Gasverbraucher im Notfall einen Zahlungsaufschub gewährt, sieht Schierenbeck gelassen entgegen. Diese Regeln beträfen Versorger, die Endverbraucher beliefern, nicht Uniper als Gas-Großhändler. Das Corona-Gesetzespaket soll am Mittwoch im Bundestag und am Freitag im Bundesrat verabschiedet werden.

