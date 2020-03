Von Michael Dabaie

NEW YORK (Dow Jones)--Der Ölfeldausrüster Schlumberger will angesichts der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr bis zu 30 Prozent weniger investieren als im Vorjahr. Die Aktie notierte nach der Ankündigung im vorbörslichen US-Handel zuletzt 6,2 Prozent fester bei 13,62 US-Dollar.

Das genaue Ausmaß der Investitionskürzungen hänge davon ab, wie die Kunden ihre Pläne anpassen, teilte der US-Konzern mit. Schlumberger kündigte zudem einen gezielten "Abschwung-Spielplan" mit rigider Kostenkontrolle und Cash-Disziplin an.

Überdies soll die Restrukturierung der Land-Aktivitäten in Nordamerika beschleunigt werden, ebenso der Personalabbau. Für das zweite Quartal erwartet Schlumberger, dass die Zahl der Bohrungen schnell sinkt. Es werde damit gerechnet, dass ihre Zahl auf das Niveau von 2016 fällt. Auch im internationalen Geschäft werde die Corona-Krise Auswirkungen zeigen. Kunden dürften ihre Budgets kürzen, schätzt Schlumberger.

