Der FACC-Chef Robert Machtlinger bleibt für weitere fünf Jahre an der Spitze des oberösterreichischen Zulieferunternehmens. Der Aufsichtsrat habe heute beschlossen, Machtlingers Mandat des Vorstandsvorsitzenden (CEO) bis zum 30. Juni 2025 zu verlängern, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Machtlinger steht bereits seit 2016 an der FACC-Spitze.(Schluss) bel/gru ISIN AT00000FACC2 WEB http://www.facc.at

