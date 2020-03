Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat das von der Regierung wegen der Corona-Krise auf den Weg gebrachte massive Hilfspaket als unbedingt notwendig bezeichnet, aber auch Nachbesserungen in weiteren Schritten in Aussicht gestellt. "Das Paket ist aus unserer Sicht in einem ersten Schritt unbedingt notwendig", sagte Mützenich vor einer Sitzung der SPD-Fraktion in Berlin.

Es sei eine "ganz große finanzielle Herausforderung", die der Bund auch bewältigen wolle. Jedoch sei er "der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Wochen noch nacharbeiten müssen". Es gehe dabei dann um Dinge, die sich "erst zeigen" würden. Die mit dem Paket versprochenen Hilfen sollten bald fließen, sagte Mützenich zu. "Das Geld wird sehr schnell abrufbar sein."

