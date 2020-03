ZÜRICH (Dow Jones)--In bester Kauflaune haben sich die Anleger in der Schweiz am Dienstag gezeigt. Im Gleichklang ging es mit den großen Börsenregionen Ostasien, Europa und Nordamerika aufwärts. Fundamental sorgte die Ankündigung praktisch unbegrenzter Anleihekäufe durch die US-Notenbank Fed vom Vortag für eine Absicherung der Kurse nach unten. Teilnehmer sagten, dass zumindest kurzfristig ein Boden ausgebildet werden könnte. Da das Thema Corona-Pandemie aber nicht vom Tisch ist, dürfte die Erholung auf wackligen Füßen stehen. Entscheidend wird sein, in welchem Tempo es bei den Neuinfizierten weiter geht.

Der SMI gewann 7 Prozent auf 8.733 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus, 12 davon stiegen zweistellig. Umgesetzt wurden 123,96 (zuvor: 135,77) Millionen Aktien.

Europaweit gesucht waren die Aktien der Versicherungsbranche. Sie profitierten von der Entspannung bei ihren Kapitalanlage mit der Erholung auf der Aktien- und den Notenbank-Käufen auf der Anleihenseite. Swiss Re haussierten um 16,7 Prozent, Swiss Life um 15,9 Prozent und Zurich Insurance um 13,4 Prozent.

Auch Bankenwerte gehörten zu den Favoriten. Credit Suisse und UBS gewannen 15 und 12,5 Prozent. Bei den konjunkturabhängigen Aktien rückten Adecco um 13 und Lafargeholcim um knapp 14 Prozent vor.

Nachzügler waren die defensiven Aktien, die sich im Corona-Absturz besser gehalten hatten. Nestle gewannen 2,4, Novartis und Roche 3,6 Prozent bzw 4,6 Prozent.

