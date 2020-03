Harrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Systemarchitekten können ihr Design jetzt auf Datenraten der nächsten Generation ausrichtenTE Connectivity (TE), ein weltweit branchenführendes Unternehmen für innovative Konnektivitätslösungen für Highspeed-Computing- und Netzwerkanwendungen, gab heute die Markteinführung seiner neuen STRADA Whisper Kabel-Assemblies bekannt, mit denen IT-Entwickler jetzt Designs mit Datenraten von bis zu 112Gbps PAM-4 in Servern, Switches und Routern verwirklichen können. Diese Kabelsteckverbindungen beinhalten an einem Ende STRADA Whisper-Anschlüsse und am anderen Ende diverse Hochgeschwindigkeitslösungen , mit Verbindungsmöglichkeiten zu Backplane-, Mid-Board- oder Input/Output-Produkten (I/O). Hiermit kann die herkömmliche Platine umgangen werden, wodurch die Einfügungsdämpfung und das Nebensprechen minimiert werden kann.STRADA Whisper Kabel-Assemblies von TE dienen der Beibehaltung optimierter Signalstärken bei hohen Frequenzen. Die Kabel-Assemblies sparen zudem Platz auf der Leiterplatte, was bei kompakten Geräten entscheidend sein kann. STRADA Whisper Kabel-Assemblies sind zudem mit einer Vielzahl von TEs Backplane-, Mid-Board- und I/O-Produkten kompatibel, darunter auch mit SFP- (Small-Form-Factor-Pluggable), QSFP- (Quad-Small-Form-Factor-Pluggable), QSFP-DD- (Quad-Small-Form-Factor-Pluggable mit doppelter Dichte), Sliver- und OSFP- (Octal-Small-Form-Factor-Pluggable) Steckverbindern (sowie benutzerspezifischen Kabelbaugruppen, die auf Anfrage erhältlich sind). Somit wird Systemarchitekten Flexibilität bei der Entwicklung fortschrittlicher Kommunikationsgeräte geboten , um entsprechende Kundenwünsche zu erfüllen."Wir bei TE möchten zu den Vorreitern zählen, die mit unseren Steckverbindern und Kabelbaugruppen die Datenraten der nächsten Generation liefern", sagt Dean Harmon, Produktmanager im Data&Devices-Geschäftszweig bei TE Connectivity. "Unsere STRADA Whisper-Kabelstecker können die Signalqualität bei hoher Frequenz optimieren, um die Entwicklung der nächsten Generation der Rechenzentrums-Geräte beim Kunden zu ermöglichen."Klicken Sie hier, um mehr über TEs STRADA Whisper Kabel-Assemblies zu erfahren.Informationen zu TE ConnectivityTE Connectivity ist ein 13 Mrd. USD starkes, global führendes industrielles Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft schafft. Unser breites Spektrum an Konnektivitäts- und Sensorlösungen, die sich auch unter den härtesten Bedingungen bewährt haben, machen Fortschritte im Transportwesen, in der industriellen Anwendung, medizinischen Technik, im Energiewesen, der Datenkommunikation und in Privathaushalten möglich. Mit seinen 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Engineers, arbeitet TE gemeinsam mit Kunden in circa 150 Ländern, um zu gewährleisten, dass jede Verbindung zählt (EVERY CONNECTION COUNTS). Weitere Informationen finden Sie auf www.te.com und bei LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.Sliver, STRADA Whisper, TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken im Besitz oder unter Lizenz der TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe. Andere Logos, Produkte und/oder Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1135720/STRADA_Whisper_cable.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpgPressekontakt:Carla Beltran del RioTE Connectivity(717) 839-7903Carla.beltrandelrio@te.comOriginal-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113872/4555899