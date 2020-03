Liebe Leser, wie war das mit antizyklischem Investieren? An schwachen Tagen sammeln, an starken Tagen taktisch short einziehen. Apple plus 8, McDonalds plus 15, Boeing plus 22, Royal Dutch plus 18 - was für ein Tag an den Börsen. Barrick Gold zog 11% mit, auch eine BP bringt 21 Prozent. 2000 Punkte im Dow Jones ...

