Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta043/24.03.2020/21:30) - Aufgrund von gesetzlichen Änderungen durch das ukrainische Parlament (Verhovna Rada) und entsprechenden Dekreten der Regierung wurden zahlreiche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandamie erlassen. Diese Maßnahmen gelten vorläufig bis 3. April 2020 und verfügen weitgehend eine landesweite Quarantäne. Im Hinblick auf die weltweite Entwicklung der Pandemie wird mit einer Verlängerung der Maßnahmen gerechnet.



Die angeordneten Maßnahmen haben zu einer Produktionsunterbrechung der Tochterbetriebe der NET New Energy Technologies AG geführt. Die Auslieferung bereits fertiggestellter Orders wurde noch vor Inkrafttreten der Maßnahmen bewirkt.



Die Angestellten arbeiten derzeit vom Homeoffice, der administrative Betrieb der Tochterunternehmen ist sichergestellt.



Die Fabriksarbeiter sind aktuell nicht in der Fabrik tätig. Für die Dauer des Fabrikstillstandes gebührt ihnen 2/3 des Tariflohnes. Die Arbeiter stehen bei Wiederaufnahme der Produktion vollständig zur Verfügung.



Die Tochterunternehmen evaluieren die Rechtslage laufend und werden die Produktion so bald wie möglich wieder aufnahmen.



Aus heutiger Sicht ist eine verlässliche Einschätzung von allfälligen negativen Effekten, die sich aus der Produktionsunterbrechung und sonstiger Folgen der Pandemie, wie insbesondere möglicher Unterbrechungen der Lieferketten und der Logistik ergeben, nicht möglich. Dies hängt maßgeblich von der Dauer der weltweit behördlich auferlegten Maßnahmen ab.



Insbesondere wurde bekannt, dass die ukrainische Regierung manche Regionen unter Quarantäne stellen möchte, was zu einer Verschärfung und Verlängerung der Einschränkungen führen kann. Das Ausmaß und die Form der Quarantäne steht noch nicht fest. Es wird aber mit Bewegungsbeschränkungen gerechnet, die ähnlichen Maßnahmen in anderen Staaten vergleichbar sein werden.



Die NET New Energy Technologies AG in Wien ist vom Home-Office aus tätig. Statt persönlicher Kontakte sind alle Meetings und Termine durch Telefon- bzw. Videokonferenzen ersetzt worden.



Die Situation wird angesichts der weiteren Entwicklungen der COVID-19-Pandemie regelmäßig neu bewertet.



Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der NET New Energy Technologies AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.



DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, ODER AN EINE US-PERSON ODER EINE PERSON MIT SITZ ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG DIESER MITTEILUNG ODER DEREN WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.



Wien, am 24. März 2020



(Ende)



