NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Sportartikelkonzern Nike hat im dritten Geschäftsquartal unter anderem wegen des Ausbruchs des Corona-Virus in China zwar substanziell weniger verdient. Doch die Erwartungen der Experten wurden übertroffen. Die Aktie legte im nachbörslichen Geschäft 5 Prozent zu.

Das Umsatzminus in Gesamt-China belief sich währungsbereinigt auf 4 Prozent. Insbesondere das Wachstum im Online-Geschäft und in einigen Regionen wie Nordamerika habe den Rückgang in China ausgeglichen, so das Untenehmen. CEO John Donahoe zeigte sich zuversichtlich zu China, denn dort zeichne sich bereits eine Erholung ab.

Im dritten Geschäftsquartal per Ende Februar verdiente die Nike Inc. netto 847 Millionen Dollar, ein Minus von 23 Prozent im Vergleich zu 1,1 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

Je Aktie betrug der Gewinn 53 Cent, nach 68 Cent. Die Analysten im Factset-Konsens hatten mit einem Gewinn von 51 Cent je Aktie gerechnet.

Der Umsatz stieg auf 10,1 Milliarden Dollar von 9,61 Milliarden Dollar im Jahr zuvor. Analysten hatten mit 9,81 Milliarden Dollar gerechnet.

March 24, 2020 16:51 ET (20:51 GMT)

