Die Bullen an der Wall Street zeigen mitten im schnellsten Crash aller Zeiten ihre Hörner. Der Dow Jones beendet den Handel am Dienstag mit einem Plus von 2.112,98 Punkten oder 11,37 Prozent. Es ist der höchste Ein-Tages-Gewinn seit 1933! Der Corona-Crash verliert an diesem Tag an Brutalität, das Minus vom Hoch sinkt erstmals seit Montag vergangener Woche unter 30 Prozent.Die Bullen haben an diesem Dienstag den Bären gezeigt, dass sie auch noch da sind. In einer rasanten Erholungsbewegung hat der ...

