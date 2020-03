M E D I E N M I T T E I L U N G

Generalversammlung 2020: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge - Dividende von CHF 0.75 je Aktie | Spin-off Ina Invest Holding AG | Neuer Hauptsitz Ambassador House in Opfikon

Dietlikon, 24. März 2020 - Die ordentliche Generalversammlung der Implenia AG hat am Dienstag ohne physische Präsenz der Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats mit äusserst grosser Mehrheit gutgeheissen. Die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter repräsentierten Aktionäre (Präsenzquote 65.16%) genehmigten unter anderem mit einer Zustimmung von 99.53% die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 0.75 je Aktie (Vorjahr: CHF 0.50).

Mit 96.55% Ja-Stimmen fand der Antrag auf ausserordentliche Ausschüttung einer Sachdividende zur Durchführung des Spin-offs der Ina Invest Holding AG äusserst grosse Zustimmung. Implenia kann somit die Hälfte seines Entwicklungsportfolios bewertet zu Marktpreisen in die neu gegründete Immobiliengesellschaft Ina Invest AG transferieren, an der Implenia als wesentlicher Minderheitsaktionär mit mindestens 40% beteiligt bleibt. Diese Transaktion bietet erhebliches Wertschöpfungspotenzial für Implenia sowie seine Aktionäre und ist ein wichtiges Element in der strategischen Weiterentwicklung von Implenia. Gemäss provisorischem Zeitplan soll die Ina Invest Holding AG im Juni an der SIX Swiss Exchange kotiert werden. Der Verwaltungsrat von Implenia beobachtet die aktuelle Entwicklung an den Kapitalmärkten aufmerksam und wird diesen Zeitplan gegebenenfalls anpassen.

Die bisherigen Verwaltungsräte Hans Ulrich Meister (Präsident), Kyrre Olaf Johansen, Henner Mahlstedt, Ines Pöschel, Laurent Vulliet, Martin A. Fischer und Barbara Lambert wurden alle mit einer Zustimmungsquote von über 98% für eine weitere Amtszeit bestätigt - diese hohe Zustimmungsquote unterstreicht das grosse Vertrauen der Aktionäre in den Verwaltungsrat und die Strategie von Implenia.

Schliesslich haben die Aktionäre auch die Verlegung des Implenia Hauptsitzes von Dietlikon nach Opfikon ZH Anfang 2021 gutgeheissen. Das ermöglicht es Implenia, im Laufe des Jahres 2021 die verschiedenen Standorte im Raum Zürich unter einem Dach im neuen Hauptsitz Ambassador House in Opfikon zu konzentrieren.

Kontakt für Medien:

Corporate Communications

T +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

Implenia ist das führende Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit bedeutenden Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich sowie einer starken Stellung im Infrastrukturmarkt in allen Heimmärkten Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen. In der Schweiz und in Deutschland ist Implenia zudem erfolgreich als Real Estate Entwickler tätig. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem multinational führenden Baudienstleister zusammen. Das breite Angebotsspektrum von Implenia sowie die tiefe Erfahrung seiner Spezialisten erlauben es der Gruppe, komplexe Grossprojekte zu realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus integriert und kundennah zu begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 10 000 Personen und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz über CHF 4,4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com.