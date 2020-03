Neu: Der HP Neverstop Laser bietet eine 7x höhere Druckkapazität6 mit sagenhaft einfacher Toner-Nachfüllung zu weniger als einem Cent pro gedruckter Seite5

PALO ALTO, Kalifornien, March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc. gibt bekannt, dass der HP Neverstop Laser, der erste Tonertank1 auf dem Markt, jetzt weltweit verfügbar ist.



"Wenn Geschäftsleute von Zuhause arbeiten, brauchen sie benutzerfreundliche Technik, die möglichst unterbrechungsfrei funktioniert - HP Neverstop bietet beides", so Tuan Tran, President, Printing, HP Inc. "Sie können monatelang drucken9, ohne Toner nachfüllen zu müssen, und das zu besonders niedrigen Kosten pro Seite."

Die wichtigsten Vorteile:

Mehr Toner inklusive für bis zu 7-mal mehr Seiten als bei anderen Laserdruckern dieser Leistungsklasse 6

° Keine Unterbrechungen für den Austausch von Kartuschen 1 - Sie können bis zu 5.000 Seiten drucken, bevor Sie zum ersten Mal Toner nachfüllen müssen 6 .

° Sagenhafte Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision beim Kauf und bei jedem Nachfüllen.

° HP Toner Reload Kits kosten weniger und drucken im Vergleich zu anderen HP Kartuschen dieser Produktklasse bis zu 2,5-mal mehr Seiten 7 . Sie können den Tonerstand schnell auf eine Kapazität für bis zu 2.500 Druckseiten auffüllen 7 - bequem und ohne Tonerschmutz 1 . Hier sehen Sie, wie es funktioniert (https://youtu.be/MtanH87iqFQ).

° Einfaches mobiles Scannen und Drucken, sicheres Senden von Faxen, nahtlose Toner Reload Kit-Bestellungen und Smart Tasks-Dokumentenorganisation mit der HP Smart App für mobilen Zugriff von praktisch überall aus 8 .

° Die HP Neverstop Laser-Technologie für geringe Emissionen und saubere Luftqualität ist mit dem Blauen Engel und Energy Star 3.0 zertifiziert.

° Zu über 25 Prozent (nach Gewicht) aus recyceltem Kunststoff gefertigt; der Toner Reload Kit ist zu 75 Prozent (nach Gewicht) aus recyceltem Kunststoff gefertigt.

° Bis zu 84 Prozent geringere Umweltbelastung über die gesamte Produktlebensdauer2 im Vergleich zu Standard-Laserdruckern dank kontinuierlichem Tonerversorgungssystem (CTSS)3 und hohem Recycling-Anteil4.

Preise und Verfügbarkeit

HP Neverstop Laser ist jetzt weltweit bei ausgewählten Händlern erhältlich. Preise und weitere Informationen finden Sie unter hp.com/neverstop.

