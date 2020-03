Eine Redewendung besagt: "Geld stinkt nicht". Auch wenn es keine unangenehmen Gerüche von sich gibt, so tummeln sich bekanntermaßen doch unzählige Keime auf unseren Münzen und Geldscheinen. Insbesondere in der aktuellen Situation stellt sich aber die Frage, ob wir uns über das Bargeld auch mit Krankheiten wie COVID-19 anstecken können.Wir haben es mutmaßlich dutzende Male täglich in der Hand: Bargeld. In Deutschland ist es sogar laut der Bundesbank das beliebteste Zahlungsmittel. "Drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...