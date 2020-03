Die Ausbreitung des Coronavirus und seine Folgen führen laut einem ehemaligen Goldman Sachs-Experten zu einem Vertrauensverlust in das System. Dies könnte den Bitcoin auf neue Rekordhöhen hieven.? Bitcoin-Bulle rechnet mit neuem Allzeithoch ? Notenbanken öffnen Geldschleusen ? Corona-Ausbreitung erschüttert Vertrauen in das SystemDie Corona-Krise hat an den Aktienmärkten zum stärksten Einbruch seit der Finanzkrise 2008 geführt. Die Maßnahmen der verschiedenen Staaten, um die Verbreitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...