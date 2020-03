Facebook sorgte in den vergangenen Jahren bei weitem nicht nur für positive Schlagzeilen. Datenskandale, das Verbreiten von Fake News und die unrühmliche Rolle, die das Soziale Netzwerk bei den letzten US-Wahlen spielte: All das nagte am Vertrauen der mittlerweile fast drei Milliarden Nutzer weltweit. In der Corona-Krise könnte es dem Unternehmen gelingen, etwas davon wieder zurückzugewinnen.? Corona-Krise schafft weltweit Ausnahemsituation? Facebook lanciert verschiedene Initiativen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...