Gold / RNC Minerals: RNC Minerals trotzt nach den Waldbränden auch erfolgreich COVID-19

Auch der australische Edelmetallproduzent RNC Minerals (ISIN: CA7803571099 / TSX: RNX) gab ein Update zum Coronavirus und den Auswirkungen dadurch auf das Unternehmen. Allerdings, und das ist mehr als erfreulich, läuft der Betrieb ungestört und ungehindert weiter. Derzeit gibt es keinen Corona-Fall in Betrieb oder in der Belegschaft. Allerdings bereitet sich das Unternehmen auf alle Eventualitäten vor und fährt dabei die gleiche Strategie wie während der verharrenden Waldbrände im Dezember und Januar, als man die "ROM"-Lagerbestände weiterverarbeiten konnte.Zudem habe man strenge Kontrollmaßnahmen für seine Betriebe sogar eine "Task Force" auf dem Produktionsbetrieb in Australien eingeführt, die vom Managing Director Australian Operations, Graeme Sloan geleitet wird. Damit soll sichergestellt werden, dass die Betriebsstätten so gut wie möglich auf die sich entwickelnde Situation vorbereitet sind und im Bedarfsfall sofort reagiert werden kann.Gesundheit ist das höchste Gut, das weiß auch Paul Andre Huet, Vorsitzender und CEO von RNC Minerals, als er sagte: "Das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Stakeholder haben oberste Priorität. Wir überwachen sorgfältig die Umsetzung der Ratschläge von den lokalen Gesundheitsbehörden und haben unser Standortpersonal über die Vorsichtsmaßnahmen informiert, welche in Bezug auf die An- und Abreise zum und vom Standort getroffen wurden. Zudem wurden Schulungen durchgeführt, wie man sich zu verhalten hat, falls jemand Symptome zeigt, die mit denen von COVID-19 übereinstimmen. Wir haben auch eine Vollzeit-Krankenschwester eingestellt, die speziell unser Personal vor Ort überwacht, aber auch diejenigen, die unseren Betrieb betreten und verlassen. Darüber hinaus haben wir allen externen Besuchern, die nichts mit dem Geschäftsbetrieb zu tun haben, den Zugang verwehrt."Um mögliche Störungen unserer Lieferketten zu vermeiden, wurden und werden zudem über das übliche Maß hinaus Lagerbestände aufgebaut. Während der australischen Buschfeuer erwiesen sich diese als entscheidendes Kriterium für die Aufrechterhaltung der Verarbeitungskapazität. Dementsprechend werden die ROM-Lagerbestände nun stetig aus den drei Quellen "Baloo", "Beta Hunt" und unserem neuen Tagebau "Fairplay North" gespeist.Da derzeit mit keinen nennenswerten Produktionsausfällen gerechnet wird, hält das Unternehmen an seiner zuvor ausgegebenen Produktionsprognose von 90.00 bis -95.000 Unzen Gold zu Gesamtförderkosten von 1.050,- bis 1.200,- USD je Unze unverändert fest. Aufgrund noch durchzuführender Optimierungsarbeiten will RNC Minerals die Gesamtförderkosten pro Unze Gold auf etwa 1.000,- USD je Unze herunterbringen.RNC Minerals scheint sehr gut aufgestellt zu sein! Während der verheerenden Buschbrände stellte man den Behörden seine schweren Bergbaumaschinen wie Bagger, LKW etc. zur Brandbekämpfung zur Verfügung und hielt den Minenbetrieb sogar noch so gut wie ungehindert am Laufen. Daher gehen wir davon aus, dass RNC Minerals dank des krisenerprobten Managements auch Corona weitestgehend unbeschadet überstehen wird. 