RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die 'Schwäbische Zeitung' zu Olympischen Spielen:



"Diese Olympischen Spiele dürfen nicht vom 24. Juli an ausgetragen werden - werden sie nun auch nicht. Denn es geht um Existenzielleres in diesen Tagen als um Sport. Das erlebt die Weltgemeinschaft in der Lombardei, im Elsass, in Iran. Was das IOC in Lausanne erlebte, wie sein Präsident Thomas Bach sich zierte, das hatte etwas Weltfremdes. Der jetzige Schritt ist der einzig richtige. Dass er so spät gegangen wurde, wird das Bild des mächtigsten Sportlenkers nachhaltig beschädigen. Ob er auch gegangen worden wäre, wenn nicht Nationale Olympische Komitees, Verbände und Athleten den Druck massiv erhöht hätten? Gewiss, für manchen Sportler bedeutet Tokio 2020 im Sommer 2021 das Ende eines Traums: zu alt, verletzt, außer Form. Jetzt aber wäre er schlecht trainiert, argwöhnisch aufgrund allerorts ausgesetzter Dopingkontrollen, coronagefährdet. Wer das sein möchte? Kaum jemand. Wer das sein muss? Keiner. Endlich. Danke, Thomas Bach."/yyzz/DP/fba