BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Wochen nach Inkrafttreten des Berliner Mietendeckels legt der größte private Vermieter der Stadt, die Deutsche Wohnen , ihre Jahresbilanz vor. Mieterhöhungen hatten die Gewinne des MDax -Konzerns im ersten Halbjahr 2019 kräftig steigen lassen. An diesem Mittwoch (11.00 Uhr) wird der Vorstand darlegen, wie das Gesamtjahr gelaufen ist und erklären müssen, wie trotz Mietendeckels Gewinne erwirtschaftet werden sollen. Die Deutsche Wohnen hält bundesweit knapp 170 000 Wohnungen, davon rund 116 000 im Großraum Berlin.



Der vom Abgeordnetenhaus beschlossene, bundesweit bisher einmalige Mietendeckel war Mitte Februar für fünf Jahre in Kraft getreten. Danach werden die Mieten zunächst auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren und dürfen ab 2021 höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen. Der Aktienkurs der Deutschen Wohnen liegt heute ein Drittel niedriger als vor Beginn der Mietendeckel-Debatte in Berlin./bf/DP/fba

DEUTSCHE WOHNEN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de