In Zeiten der Nullzinspolitik, lohnt es sich allenfalls seinen Anlagehorizont zu erweitern. Neben den herkömmlichen Investments wie Aktien, Anleihen und Gold bieten auch Sachanlagen viel Potenzial auf große Renditen.Comics als GeldanlageAlte Papier-Heftchen als Geldanlage? Ein Dachdecker kassierte in den USA für ein altes Comic Heft 175.000 US-Dollar (ca. 130.000 Euro). Wobei es sich allerdings um die Erstausgabe des "Superman"-Hefts handelte. Der Dachdecker fand das Exemplar in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...