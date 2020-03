BERLIN (dpa-AFX) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans sieht den bayerischen Regierungschef Markus Söder als möglichen Kanzlerkandidaten der Union. Es sei "ein ungeschriebenes Gesetz", dass die Chefs von CDU und CSU gemeinsam entschieden, wer Kandidat werde. "Selbstverständlich kann ich mir dabei auch Markus Söder als Kanzlerkandidaten vorstellen", sagte Hans dem "Spiegel". Söder sei genau wie der nächste Vorsitzende der CDU ein natürlicher Aspirant. Söder sei "ein erfolgreicher Ministerpräsident, der sein Land gut regiert und auch in dieser Krise gezeigt hat, wie man Maßstäbe setzt", sagte Hans.



Söder hatte mehrfach klargemacht, dass er derzeit keine Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur hat. In der Corona-Krise hat sich Söder bislang als Entscheider präsentiert. Umfragen zufolge legte er in der bundesweiten Gunst im bisherigen Verlauf der Krise deutlich zu./seb/DP/zb