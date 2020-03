MEDIENMITTEILUNG

Evolva publiziert die Agenda für die diesjährige Generalversammlung

Reinach, 25. März 2020 - Evolva (SIX:EVE) hat heute die Agenda für die diesjährige Generalversammlung publiziert, die am 15. April 2020 stattfinden wird. Eine physische Teilnahme der Aktionäre ist nicht möglich. Aktionäre können ihre Stimme an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben (weitere Informationen finden sich in der Einladung).

Evolva hat vor kurzem das Erreichen der finanziellen Leistungsziele und signifikanten Fortschritt beim Aufbau des Geschäftes angekündigt. Das Unternehmen plant weiterhin in Wachstum und in die Vergrösserung der Produktionskapazitäten zu investieren, um mit der erhöhten Kundennachfrage mithalten zu können, ein wichtiges, neues Produkt zu lancieren, die notwendigen Warenbestände aufzubauen und die Aktivitäten für die Verkäufe von Nootkaton im Schädlingsbekämpfungsbereich in den USA zu beschleunigen. Das Unternehmen wies per Ende 2019 liquide Mittel in der Höhe von CHF 39.9 Millionen aus und ist, wie vormals kommuniziert, abhängig von zusätzlichen finanziellen Mitteln in begrenzter Höhe, um den Cash Break-Even bis zum Jahr 2023 zu erreichen.

Am 18. März 2020 hat das Unternehmen angekündigt, dass es verschiedene Optionen zur Finanzierung des künftigen Wachstums evaluiert und jetzt die notwendige finanzielle Flexibilität schaffen möchte, um die finanziellen Bedürfnisse bis zum Cash Break-Even zu sichern. Das Unternehmen beantragt deshalb die Schaffung von genehmigtem Kapital im Betrag von maximal CHF 32,875,129.40 (dies entspricht 20% des gegenwärtigen Aktienkapitals der Gesellschaft). Da Aktien nicht unter dem Nennwertwert ausgegeben werden können und das Marktumfeld unberechenbar ist, möchte das Unternehmen eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion von bisher CHF 0.20 auf neu CHF 0.05 je Namenaktie durchführen. Dadurch werden weder die finanziellen Rechte noch die Mitwirkungsrechte der Aktionäre berührt. Auch bleibt das gesamte Eigenkapital dadurch unverändert.

Im Weiteren kündigte das Unternehmen am 27. November 2019 und 21. Januar 2020 die folgenden Personen als neue, in den Verwaltungsrat zu wählende, Mitglieder an: Beat In-Albon als Präsident des Verwaltungsrates, sowie Richard Ridinger und Stephan Schindler. Die Dokumente für die Generalversammlung, inklusive dem Informationshinweis mit der gesamten Agenda und den Anträgen des Verwaltungsrates, sind online unter https://www.evolva.com/investors/agm/ verfügbar.

Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Ingredienzien für Gesundheitsprodukte, Geschmacks- und Duftstoffe und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf www.evolva.com.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

# # #

Kontakt:

Barbara Duci

Head of Investor and Corporate Relations

+ 41 61 485 2003 (Durchwahl)

+ 41 79 739 2636 (Mobiltelefon)

Barbarad@evolva.com