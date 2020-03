TSX-V: PDMFWB: 7N11OTC: NKORF24. März 2020, Vancouver, British Columbia. Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) (das "Unternehmen" oder "Palladium One") teilt mit, dass das Unternehmen aufgrund der COVID-19-Pandemie sein aktuelles Explorationsprogramm im Platinmetall-Nickel-Kupfer-Projekt Läntinen Koillismaa ("LK") mit Palladium-Schwerpunkt in Finnland einstellt.Als Reaktion auf die zunehmenden Sorgen um die Gesundheit unserer Mitarbeiter, ihrer Familien und der Gemeinden, in denen wir tätig sind, sowie auf die Reisebeschränkungen und den Appell der kanadischen Regierung für die Rückkehr aller Kanadier in die Heimat hat das Unternehmen alle kanadischen Mitarbeiter am 16. März 2020 nach Kanada zurückgeschickt. Sie wurden bei ihrer Ankunft unmittelbar für mindestens 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Das Unternehmen möchte seinem finnischen Team für sein professionelles Handeln in dieser schwierigen Zeit danken.Das Explorationsprogramm des Unternehmens endet mit der Durchführung der vollständigen 75 Linienkilometer umfassenden Messung der induzierten Polarisation (IP), der 385 Linienkilometer umfassenden drohnengestützten geophysikalischen Messung der Magnetfeldstärke sowie von rund 2.000 Bohrmetern des geplanten 5.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms."Die Situation rund um die COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen entwickelt sich stetig weiter. Es ist unklar, wie lange die Volatilität in den Kapitalmärkten anhalten wird. Mit der frühzeitigen Aussetzung unseres Explorationsprogramms kann das Unternehmen eine robuste Liquiditätsposition beibehalten. Wir werden die Situation weiter im Auge behalten und planen, das Explorationsprogramm wiederaufzunehmen, wenn dies angebracht ist", sagt President und CEO Derrick Weyrauch.Über Palladium OnePalladium One Mining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Platinmetall-Nickel-Kupfer-Vorkommen mit einem besonderen Fokus auf Palladium gerichtet ist. Seine Vermögenswerte umfassen das PGE-Kupfer-Nickel-Projekt Lantinen Koillismaa ("LK") in Nordzentral-Finnland und das Nickel-Kupfer-PGE-Konzessionsgebiet unweit von Marathon (Ontario, Kanada).Die Lagerstätte Kaukau im Projekt LK beherbergt angezeigte Ressourcen im Umfang von 635.600 Unzen Palladiumäquivalent ("PdÄq") mit 1,80 g/t PdÄq* (enthalten in 11 Millionen Tonnen mit 0,81 g/t Pd, 0,27 g/t Pt, 0,09 g/t Au - 1,17 g/t Platinmetall -, 0,15 % Cu und 0,09 % Ni) sowie abgeleitete Ressourcen im Umfang von 525.800 Unzen PdÄq mit 1,50 g/t PdÄq (enthalten in 11 Millionen Tonnen mit 0,64 g/t Pd, 0,20 g/t Pt, 0,08 g/t Au - 0,92 g/t Platinmetall -, 0,13 % Cu und 0,08 % Ni) (siehe Pressemeldung vom 9. September 2019). 