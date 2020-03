The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US02005NAZ33 ALLY FINANCIAL 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US09681MAA62 BOC AVIATION 15/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US45950KCL26 INTL FIN. CORP. 17/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US86959NAE94 SVENSK.HDLSB. 10/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA USP28768AB86 COLOMBIA TELEC.15/UND FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS0765435697 LANDWIRT.R.BK IS1060 VAR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1042118106 GENERAL ELECT. 14/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1042118288 GENERAL ELEC.14/20FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1237246316 UTD TECHN. 15/23 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1366786983 UTD TECHN. 16/21 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1366791124 UTD TECHN. 16/26 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1585456756 EUR. BK REC.DEV.17/20 MTN BD02 BON INR NCA XFRA XS1822301203 UTD TECHN. 18/24 BD02 BON EUR N