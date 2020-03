FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFLI XFRA AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP 0.217 EURFGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.292 EUR7JH XFRA AU000000JHC5 JAPARA HEALTH CARE LTD 0.010 EUR1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.285 EURIF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.060 EURRYS1 XFRA GB00B7T77214 ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1 0.086 EURDY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.092 EURDGBG XFRA DE000A1J7N89 DEGUSSA BANK GEN. 12/19 8546.790 EURVGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD 0.305 EURVNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.361 EURVMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.292 EURVERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.107 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.026 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.004 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.165 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.044 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.218 EURVFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.181 EURVGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.376 EURVUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.266 EURVUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.408 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.033 EURVGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.367 EURVGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.156 EURVJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.036 EURVGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.224 EURVX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.098 EUR2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.185 EURFM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.129 EURSUVA XFRA US8188001049 SGS ADR 1/100/SF 1 0.756 EUR13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.193 EUR9R9 XFRA AU000000NMT1 NEOMETALS LTD 0.011 EURG6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.129 EUR16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.057 EURM9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.130 EUR