TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die kräftige Gegenbewegung der asiatischen Aktienmärkte vom Dienstag setzt sich am Mittwoch fort. Für Rückenwind sorgte zunächst das 11-prozentige Plus an der Wall Street. Nochmals Fahrt nahmen die Börsen im Späthandel auf, als die Nachricht über die Ticker lief, dass sich in den USA die Trump-Regierung und die Demokraten über ein Maßnahmenpaket geeinigt haben. Zuletzt hatte es geheißen, die Hilfen dürften ein Volumen von bis zu zwei Billionen Dollar haben.

Für Zuversicht nach dem Kursdebakel der vergangenen Wochen sorgt weiter, dass die massiven Konjunkturstimuli der Notenbanken und Regierungen weltweit die Folgen der Coronavirus-Pandemie dämpfen werden und dass es nach dem Abklingen der Krise zu einer kräftigen Konjunkturerholung kommen wird. Daneben nehmen die Hoffnungen zu, die Ausbreitung an sich unter Kontrolle bringen zu können, nachdem im chinesischen Ausbruchszentrum der Pandemie immer mehr Restriktionen weder gelockert werden.

Den größten Satz nach oben macht die Börse in Tokio, der Nikkei-Index legt um weitere 5,6 Prozent zu auf 19.100 Punkte. An den anderen Plätzen geht es zwischen 1,6 und 3 Prozent nach oben. Mit Ausnahme von Tokio markierten die Indizes gleich zu Beginn des Handels ihre Tageshochs und sind seitdem trotz der deutlichen Gewinne merklich zurückgefallen.

Volatilität und Zweifel bleiben fürs erste

Anlageexpertin Catherine Yeung von Fidelity International spricht von den ersten Käufen einiger Investoren seit Wochen. Zugleich geht sie dabei von Schnäppchenkäufen aus und rechnet mit weiter volatilen Märkten angesichts der grassierenden Pandemie mit mittlerweile über 400.000 bestätigten Infektionsfälle weltweit.

"Es ist zu früh zu sagen, ob wir schon auf einem konjunkturellen Erholungsweg sind", so Yeung. Darüber dürften in den nächsten Wochen die Rettungspakete Aufschluss geben.

RBC-Aktienexpertin Karen Jorritsma spricht mit Blick auf die abbröckelnden Gewinne von einem "massiven Mangel an Überzeugung" der handelnden Akteure.

Stark gesucht sind in der gesamten Region Aktien von Goldschürfern im Sog des nach oben geschossenen Goldpreises. Das Edelmetall, das aktuell leicht nachgibt, profitiert vom schwächeren Dollar und der zinsdrückenden Liquiditätsschwemme. Auch das riesige Stimuli-Paket aus den USA dürfte den Goldpreis nach oben treiben, heißt es von den Analysten von AxiCorp. Hinzu kommt als Kurstreiber laut Marktexperten, dass in Südafrika Goldminenbetreiber ihre Aktivitäten für 21 Tage ruhen lassen im Zudem der landesweiten Ausgangssperre zur Eindämmung der Pandemie.

Für Newcrest Mining ging es in Sydney um rund 5 Prozent nach oben. Northern Star, Evolution und Saracen Mineral gewannen zwischen 4,2 und 10,3 Prozent.

Ausgesetzt sind in Sydney die Aktien des Hörgerätespezialisten Cochlear. Das Unternehmen erhöht das Kapital um 800 Millionen Austral-Dollar und hat die Dividende ausgesetzt.

Kurssprüngen machen die zuletzt besonders stark gefallenen Aktienkurse der Fluggesellschaften. In Seoul schießen Korean Air Lines und Asiana Airlines um 14 bzw. 9 Prozent nach oben, in Hongkong Cathay Pacific um 6,6 Prozent und China Southern Air um 7,8 Prozent, in Tokio Japan Air Lines um knapp 6 und All Nippon Air Lines um knapp 3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 4.998,10 +5,54% -25,22% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.279,78 +6,56% -23,52% 07:00 Kospi (Seoul) 1.683,80 +4,59% -23,38% 07:00 Schanghai-Comp. 2.770,74 +1,77% -9,16% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.205,30 +2,39% -23,09% 09:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% -22,60% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.423,76 +2,61% -25,20% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.333,30 +3,27% -18,73% 10:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% -35,42% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0811 -0,0% 1,0811 1,0853 -3,6% EUR/JPY 120,38 +0,1% 120,25 119,90 -1,3% EUR/GBP 0,9134 -0,4% 0,9172 0,9270 +7,9% GBP/USD 1,1836 +0,4% 1,1788 1,1719 -10,7% USD/JPY 111,36 +0,1% 111,21 110,41 +2,5% USD/KRW 1228,92 -0,4% 1234,12 1240,15 +6,4% USD/CNY 7,0692 +0,1% 7,0630 7,0686 +1,5% USD/CNH 7,0783 -0,0% 7,0812 7,0785 +1,6% USD/HKD 7,7560 +0,0% 7,7529 7,7541 -0,5% AUD/USD 0,6023 +0,7% 0,5982 0,5959 -14,1% NZD/USD 0,5870 +0,6% 0,5835 0,5831 -12,8% Bitcoin BTC/USD 6.687,51 -1,3% 6.778,31 6.785,76 -7,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,91 24,01 +3,7% 0,90 -58,5% Brent/ICE 27,99 27,15 +3,1% 0,84 -56,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.612,88 1.632,25 -1,2% -19,37 +6,3% Silber (Spot) 14,48 14,46 +0,1% +0,02 -18,9% Platin (Spot) 731,75 721,10 +1,5% +10,65 -24,2% Kupfer-Future 2,20 2,18 +0,7% +0,02 -21,5%

