MVV Energie AG: Grundsatzeinigung über Verkauf der von EnBW und RheinEnergie gehaltenen BeteiligungenDGAP-Ad-hoc: MVV Energie AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vereinbarung MVV Energie AG: Grundsatzeinigung über Verkauf der von EnBW und RheinEnergie gehaltenen Beteiligungen25.03.2020 / 07:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Gesellschaft bestätigt, dass die Aktionäre EnBW AG und RheinEnergie AG sie informiert haben, eine grundsätzliche Einigung mit einem Bieter über den Verkauf ihrer Beteiligungen an der MVV Energie AG in Höhe von zusammen 45,1% gefunden zu haben. Das Verkaufsverfahren erfolgt weiterhin in Abstimmung mit der MVV Energie AG und der Stadt Mannheim als Mehrheitsaktionär. Ein Vertragsschluss steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Gremienzustimmungen und behördlichen Genehmigungen.Kontakt: Philipp Riemen Bereichsleiter Finanzen und Investor Relations T +49 621 290 16 55 philipp.riemen@mvv.de25.03.2020 CET/CEST