NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hella von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 48 auf 31 Euro gesenkt. Basierend auf dem Szenario einer U-förmigen Erholung in der Autoindustrie sehe er auf dem derzeitigen Kursniveau eine attraktive Einstiegsgelegenheit für einige bilanziell stark aufgestellte Autozulieferer, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2020 jedoch kürzte er wegen der Viruskrise seine Produktionszahlen in der Autoindustrie und damit auch seine operativen Gewinnschätzungen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 14:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 20:00 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A13SX22

HELLA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de