HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 21 Euro gesenkt. Die Produktion der europäischen Chemieindustrie dürfte wegen der Corona-Krise im laufenden Jahr ähnlich stark sinken, wie während der Finanzkrise 2008/2009, als sie um rund fünfeinhalb Prozent zurückgegangen sei, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er reduzierte seine Sektor-Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022 um bis zu 11,4 Prozent. Das neue Anlagevotum für die Evonik-Aktie begründete er mit der hohen Verschuldung und möglicherweise steigenden Pensionslasten des Spezialchemiekonzerns./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000EVNK013

