Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SEUnternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 25.03.2020 Kursziel: EUR 28,20 (bislang EUR 33,50) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter HaslerIn der Pandemie bislang gut geschlagen Die gestern veröffentlichten Eckdaten zum Geschäftsjahr 2019e lagen innerhalb bzw. leicht über der ausgegebenen Management-Guidance sowie unseren Erwartungen. Die jüngste, von der Pandemie getragene Entwicklung unterstützt unsere Einschätzung, dass Surteco aufgrund seiner führenden Marktstellung und des hohen Liquiditätspolsters in einem Wettbewerbsumfeld, in dem Mitbewerber entweder mittelständisch geprägte Strukturen aufweisen, ein akutes Nachfolgeproblem haben oder nicht (mehr) zum Kerngeschäft größerer Konzerne gehören, als ein Gewinner der von COVID-19 zusätzlich verstärkten Marktkonsolidierung hervorgehen wird. Ungeachtet dessen gehen wir davon aus, dass es auch bei Surteco im zweiten und dritten Quartal 2020e zu Nachfrageeinbußen und Unterbrechungen der Lieferkette kommen wird. Dementsprechend haben wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende und das - basisbedingt - kommende Geschäftsjahr zurückgenommen. Damit errechnen wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) inklusive der durch die Corona-Krise notwendigen Anpassung der bewertungsrelevanten Risikoparameter (Ausfallwahrscheinlichkeitsannahme im Terminal Value und CDS-Prämie für das verzinsliche Fremdkapital) ein Kursziel von EUR 28,20 (bislang EUR 33,50) je Aktie. Leicht bzw. deutlich höhere Kursziele lassen sich dagegen aus einem Economic Profit-Wertschöpfungsmodell (EUR 29,80 je Aktie) und einem Dividend Discount-Modell (EUR 43,00 je Aktie) ableiten, die als Sekundärbewertungsmethodik zur Überprüfung der Ergebnisse des DCF-Modells und für langfristig orientierte Investoren angesetzt werden können. Angesichts eines von uns auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials im Base-Case-Szenario von 73,4% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20337.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.