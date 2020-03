DGAP-Ad-hoc: E.ON SE / Schlagwort(e): Dividende E.ON SE: E.ON beschließt jährliches Dividendenwachstum von bis zu 5 Prozent bis einschließlich der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 2020-03-24 / 19:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ART. 17 EU-MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG (MAR) *E.ON beschließt jährliches Dividendenwachstum von bis zu 5 Prozent bis einschließlich der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 * Essen, 24.03.2020 - Der Vorstand der E.ON SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Dividendenpolitik mit einem jährlichen Wachstum der Dividende pro Aktie von bis zu 5 Prozent bis einschließlich der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen. Auch danach strebt E.ON eine jährliche Steigerung der Dividende pro Aktie an. Kontakt: Verena Nicolaus-Kronenberg Leiterin Investor Relations Tel. +49 201 184-2806 E-mail: verena.nicolaus-kronenberg@eon.com E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland 2020-03-24 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201-184 00 E-Mail: info@eon.com Internet: www.eon.com ISIN: DE000ENAG999 WKN: ENAG99 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1005847 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1005847 2020-03-24 CET/CEST

