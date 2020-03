Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702), Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte, setzte 20 Jahre nach Unternehmensgründung ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2019 fort. Dabei erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 1.524 Mio. EUR (2018: 1.342 Mio. EUR), was einem Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von 182 Mio. EUR entspricht. Mit einer Umsatzwachstumsrate von 14% (wechselkursbereinigt: ebenfalls 14%) und einer operativen Profitabilität, gemessen am EBITDA, von 11,8 Mio. EUR liegen die Gesamtjahresergebnisse im Einklang mit den Unternehmenszielen für das Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...