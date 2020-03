25.03.2020 - Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Brennstoffzellenlösungen, meldet die Installation der 1.000sten EFOY Pro Brennstoffzelle als zuverlässige Netzfern-Stromversorgung für öffentliche Gesundheits- und Sicherheitsinfrastrukturen in Singapur. Die 1.000ste EFOY Pro ist Teil einer großen Brennstoffzellen- und Tankpatronenauslieferung an SFC-Partner Oneberry Technologies. Im ersten Quartal 2020 wurden zur Deckung des steigenden Bedarfs an öffentlicher Gesundheitsinfrastruktur in Singapur weitere Brennstoffzellen ...

