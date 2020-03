In den letzten vier Wochen konnten wir Zeuge eines fast historischen Ereignisses werden: der schnellste Börsencrash aller Zeiten. Am 12. März verlor der amerikanische Aktienindex S&P 500 9,5 %, am 16. März waren es sogar 12 %. Damit gehören diese beiden Tage laut dem Blogger Ben Carlson zu den sechs schlechtesten Börsentagen überhaupt. Doch damit nicht genug: Am 19. Februar markierte der Index sein Rekordhoch mit 3.393,52 Punkten. Gerade 18 Sitzungen später schloss der S&P bei 2.386,13 Punkten - ...

