Auch am Mittwoch dürfte der frische Aufwind die meisten Aktien beflügeln. Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise scheint die Kurse am deutschen Aktienmarkt noch etwas höher zu treiben. Vor Xetra-Handelsstart wurde der Leitindex DAX am Morgen fast zwei Prozent höher taxiert bei 9.860 Punkten.Nach langen Verhandlungen haben sich das Weiße Haus und die Demokraten auf ...

