Erfreut haben Anleger am Mittwoch auf die Zahlen von E.on und die Aussagen zu künftigen Ausschüttungen reagiert. Auf Tradegate legte der Kurs um 5,5 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. E.on kündigte an, die Dividende jährlich um bis zu fünf Prozent erhöhen zu wollen bis einschließlich der Dividende für das Geschäftsjahr 2022. Das sorge am Markt für Zuversicht und zeige, dass E.on-Aktien ein starkes Investment seien, sagte ein Händler. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau beläuft sich ...

