25. März 2020 - Surrey, BCTSX.V: AMY | OTC US: AMYZF| FWB: 2AMAmerican Manganese Inc. ("AMY" oder das "Unternehmen") freut sich, zu bekannt zu geben, dass Zarko Meseldzija, Chief Technical Officer von American Manganese, in das Board of Directors des Unternehmens bestellt wurde.Herr Meseldzija bereichert das Team von American Manganese bereits mit seiner technischen Expertise bei Recyclingverfahren für Lithiumionenbatterien und seinem Geschäftssinn für die im Wachstum begriffene Cleantech-Branche. Er verfügt über umfassende Branchenerfahrung, die er sich bei seiner Tätigkeit für eines der größten Energieunternehmen Kanadas und für ein innovationsgetriebenes Unternehmen für Prozesssysteme angeeignet hat. Er hat tiefgehende Kenntnisse im Bereich des Projektmanagements von Multi-Millionen-Dollar-Projekten sowie fachliches Wissen über Projekte zur Entwicklung von hydrometallurgischen Verfahren.Herr Meseldzija ist Inhaber einer unabhängigen Beratungsfirma, deren Schwerpunkt auf den gesamten Lebenszyklus der Lieferkette für Lithiumionenbatterien - einschließlich des Recyclings von kritischen Batteriemetallen - gerichtet ist. Er war auf verschiedenen Netzwerken zum Thema Nachhaltigkeit und Innovation im Bereich Lithiumionenbatterien vertreten. Darüber hinaus engagiert er sich aktiv für Rechtsvorschriften in Bezug auf das Recycling von Lithiumionenbatterien und Entwicklungen im Cleantech-Bereich."Zarko war in hohem Maße an der strategischen Planung und der Umsetzung des Projekts des Unternehmens hinsichtlich des Recyclings von Lithiumionenbatterien, u.a. an der globalen Geschäftsentwicklungen und den operativen Integrationsplänen, beteiligt", sagt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. "Er ist in mehrere gemeinschaftliche Innovationsprojekte eingebunden, unter anderem das Projekt mit dem US-Energieministerium (U.S. Department of Energy) und dem Critical Materials Institute für das Recycling von Lithiumionenbatterien aus Elektrofahrzeugen. Er ist zudem eine wertvolle Ressource für die Anträge des Unternehmens auf staatliche Zuschüsse und die Verhandlungen über die Kommerzialisierungspläne von American Manganese."Herr Meseldzija hat einen BSc.-Abschluss in Bergbautechnik von der University of Alberta und ist ein bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (Firmenname: Engineers and Geoscientists of British Columbia) registrierter Ingenieur. Er absolviert derzeit ein MBA-Studium in Technologiemanagement mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation an der Beedie School of Business.Über American Manganese Inc.American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit batterietauglichen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden. Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. 