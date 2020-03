Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat angekündigt, dass er 2020 gemeinsam mit dem führenden lokalen Netzbetreiber KDDI die neue Produktfamilie ZTE a1 in Japan auf den Markt bringen wird. Das neue 5G-Smartphone unterstützt den Stand Alone- und Non-Stand Alone-Modus und ist mit einem 6,5-Zoll-Display, einer KI-gestützten Vierfach-Kamera sowie einer 32 MP Selfie-Kamera ausgestattet.Im Zeitalter von 5G wollen die beiden Partner für den Verbrauchermarkt konzipierte 5G-Smartphones entwickeln, um einerseits das 5G-Netz in Japan weiter auszubauen und andererseits die wachsenden personalisierten Ansprüche der lokalen Nutzer zu erfüllen. Für 2020 plant ZTE den weltweiten Verkaufsstart von fast zehn 5G-Smartphones und insgesamt über 15 5G-Endgeräten.ZTE arbeitet stetig an der Weiterentwicklung von 5G-EndgerätenNeben KDDI kollaboriert ZTE in Japan auch mit SoftBank bei der Markteinführung des ZTE Axon 10 Pro 5G im März 2020. ZTEs Axon 10 Pro 5G wird in mehr als zehn Ländern weltweit verkauft und gilt als erstes handelsübliches 5G-Smartphone in Nordeuropa, China und im Nahen Osten."ZTE ist bestrebt, die vielfältigen Anforderungen von Netzbetreibern, Unternehmensanwendern und Verbrauchern in verschiedenen Serviceszenarien zu erfüllen. Wir entwickeln ein komplettes Sortiment an 5G-Endgeräten für viele hundert Branchen", erklärt Xu Feng, SVP der ZTE Corporation und Präsident der Mobile Device Division. "Wir arbeiten eng mit führenden Netzbetreibern auf der ganzen Welt wie KDDI und SoftBank zusammen, um die Ansprüche der Verbraucher in den lokalen Märkten bestmöglich zu erfüllen."Mit dem Verkaufsstart des 5G-Smartphones ZTE Axon 11 5G in China am 23. März 2020 erweitert ZTE sein Produktportfolio und baut seine globale Marktpräsenz bei 5G-Endgeräten strategisch aus. Bislang kooperiert ZTE mit mehr als 30 globalen Netzbetreibern bei der Entwicklung von 5G-Endgeräten.Über ZTE Mobile DevicesZTE Mobile Devices ist ein Geschäftsbereich der ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von modernen mobilen Endgeräten und anderen Telekommunikationslösungen. Als Vorreiter der Idee "Value for Money" - Top-Ausstattung zu einem günstigen Preis - ist das börsennotierte, chinesische Unternehmen seit 2012 mit seinen Smartphones und mobilen Terminals auf dem deutschen Markt aktiv. Die Produktfamilien Axon und Blade sind hierzulande seit Jahren erfolgreich und bieten in ihrer Klasse eine leistungsstarke und elegante Alternative mit besten technischen Ausstattungsmerkmalen. Auch die Flaggschiff-Smartphones von ZTE haben in den vergangenen Jahren Top-Bewertungen in der Fachpresse und von unabhängiger Seite erhalten. Als führender Anbieter von 5G-Technologien hat ZTE das weltweit erste 5G-Smartphone vorgestellt und verfügt über ein komplettes Portfolio an 5G-Terminals. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit einem Großteil der größten Mobilfunkbetreiber der Welt und belegt seit 2011 kontinuierlich Spitzenplätze im WIPO-Ranking internationaler PCT-Patentanmeldungen.Weitere Informationen über die mobilen Endgeräte von ZTE gibt es unter:- Website: http://www.ztedevices.com/de- Facebook: ZTE Mobile Deutschland(https://www.facebook.com/ZTE.Mobile.Deutschland/)- Instagram: ZTE Mobile Deutschland(https://www.instagram.com/zte_mobile_deutschland/)- YouTube: ZTE Mobile Deutschland(https://www.youtube.com/channel/UCY5ouPf6v5FkBidFM7tB9pQ) Pressekontakt ZTEZTE Deutschland GmbHYue LiNiederkasseler Lohweg 17540547 DüsseldorfTel. +49 15222565189E-Mail:li.yue3@zte.com.cn Presseagentur ZTELEWIS CommunicationsLisa Brandes/Ann-Christin SchillerJohannstraße 140476 DüsseldorfTel. +49 (0)2118824 7637E-Mail: ZTEGermany@teamlewis.comOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122374/4556044