Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die kräftige Gegenbewegung der asiatischen Aktienmärkte vom Dienstag hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Für Rückenwind sorgte zunächst das 11-prozentige Plus an der Wall Street, ehe im Späthandel die Kursraketen nochmals zündeten, als die Nachricht über die Ticker lief, dass sich in den USA die Trump-Regierung und die Demokraten auf ein Maßnahmenpaket geeinigt haben. Zuletzt hatte es geheißen, die Hilfen dürften ein Volumen von bis zu zwei Billionen Dollar haben.

Für Zuversicht nach dem Kursdesaster der vergangenen Wochen sorgt weiter, dass die massiven Konjunkturstimuli der Notenbanken und Regierungen weltweit gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie Erfolge zeigen werden und dass es nach dem Abklingen der Krise zu einer kräftigen Konjunkturerholung kommen wird. Dazu tragen Meldungen aus China bei, wo im Ausbruchszentrum der Pandemie immer mehr Restriktionen für die Bevölkerung und das Arbeitsleben wieder gelockert werden.

Den größten Satz nach oben machte die Börse in Tokio, der Nikkei-Index legte um weitere 8 Prozent zu auf 19.546 Punkte, den höchsten Stand seit dem 10. März. Zur Einordnung: Ende Januar hatte der Index noch über 24.000 Punkten gelegen. An den anderen Plätzen ging es zwischen 2,2 Prozent in Schanghai und 5,5 Prozent in Sydney nach oben.

Volatilität und Zweifel bleiben

Anlageexpertin Catherine Yeung von Fidelity International sprach von den ersten Käufen einiger Investoren seit Wochen. Zugleich geht sie dabei aber nur von Schnäppchenkäufen aus und rechnet mit weiter volatilen Märkten angesichts der grassierenden Pandemie mit mittlerweile über 400.000 bestätigten Infektionsfällen weltweit.

"Es ist zu früh zu sagen, ob wir schon auf einem konjunkturellen Erholungsweg sind", so Yeung. Darüber dürften in den nächsten Wochen die Rettungspakete Aufschluss geben. Auch RBC-Aktienexpertin Karen Jorritsma sprach angesichts der weiter fragilen Lage von einem "massiven Mangel an Überzeugung" der handelnden Akteure.

Seitens der Citigroup hieß es, die Unsicherheit bleibe zwar, doch scheine die Abwärtswelle mit dem einzigen Ziel der Liquiditätssicherung ausgelaufen.

Stark gesucht waren in der gesamten Region Aktien von Goldschürfern im Sog des zuletzt nach oben geschossenen Goldpreises. Das Edelmetall, das am Mittwoch leicht nachgab, profitiert vom schwächeren Dollar und der zinsdrückenden Liquiditätsschwemme. Auch das riesige Stimuli-Paket aus den USA dürfte den Goldpreis nach oben treiben, hieß es von den Analysten von AxiCorp. Hinzu kommt als Kurstreiber laut Marktexperten, dass in Südafrika Goldminenbetreiber ihre Aktivitäten für 21 Tage ruhen lassen im Zuge der landesweiten Ausgangssperre zur Eindämmung der Pandemie.

Für Newcrest Mining ging es in Sydney um rund 7 Prozent nach oben. Northern Star, Evolution und Saracen Mineral gewannen zwischen 4,3 und 10,3 Prozent.

Cochlear ausgesetzt

Ausgesetzt waren in Sydney die Aktien des Hörgerätespezialisten Cochlear. Das Unternehmen erhöht das Kapital um 800 Millionen Austral-Dollar und hat die Dividende ausgesetzt. Die neuen Aktien sollen zu je 140 Austral-Dollar an Institutionelle Anleger gehen, 17 Prozent unter dem Schlusskurs von Dienstag.

Kurssprünge machten die zuletzt besonders stark gefallenen Aktienkurse der Fluggesellschaften. In Seoul schossen Korean Air Lines und Asiana Airlines um 15,7 bzw. 12,3 Prozent nach oben, in Hongkong Cathay Pacific um 7,3 Prozent und China Southern Air um 8,5 Prozent, in Tokio Japan Air Lines um knapp 7 und All Nippon Air Lines um gut 4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 4.998,10 +5,54% -25,22% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.546,63 +8,04% -23,52% 07:00 Kospi (Seoul) 1.704,76 +5,89% -22,43% 07:00 Schanghai-Comp. 2.781,59 +2,17% -8,80% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.475,14 +3,58% -19,65% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.644,75 +3,87% -22,60% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.475,27 +4,79% -26,71% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.324,32 +2,57% -18,73% 10:00 BSE (Mumbai) 27.114,34 +1,65% -34,36% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0812 +0,0% 1,0811 1,0853 -3,6% EUR/JPY 120,51 +0,2% 120,25 119,90 -1,2% EUR/GBP 0,9142 -0,3% 0,9172 0,9270 +8,0% GBP/USD 1,1834 +0,4% 1,1788 1,1719 -10,7% USD/JPY 111,45 +0,2% 111,21 110,41 +2,5% USD/KRW 1232,27 -0,1% 1234,12 1240,15 +6,7% USD/CNY 7,0907 +0,4% 7,0630 7,0686 +1,8% USD/CNH 7,1097 +0,4% 7,0812 7,0785 +2,1% USD/HKD 7,7541 +0,0% 7,7529 7,7541 -0,5% AUD/USD 0,6042 +1,0% 0,5982 0,5959 -13,8% NZD/USD 0,5878 +0,7% 0,5835 0,5831 -12,7% Bitcoin BTC/USD 6.687,01 -1,3% 6.778,31 6.785,76 -7,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,73 24,01 +3,0% 0,72 -58,8% Brent/ICE 27,77 27,15 +2,3% 0,62 -57,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.604,30 1.632,25 -1,7% -27,95 +5,7% Silber (Spot) 14,37 14,46 -0,6% -0,09 -19,5% Platin (Spot) 725,60 721,10 +0,6% +4,50 -24,8% Kupfer-Future 2,19 2,18 +0,4% +0,01 -21,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2020 04:07 ET (08:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.