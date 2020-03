Das ist leider die Begleiterscheinung rund um die Epidemie und die Darstellung bzw. Interpretation. Stören Sie sich daran ausdrücklich nicht oder ignorieren Sie sie. Was zur Zeit nur noch fehlt wäre die alte Bild von ehemals. Die musste man häufig waagerecht halten, damit das Blut nicht raustropfte. Jetzt müsste man sie in der Waage halten, damit die Viren nicht rauspurzeln. Kein Scherz: Es wird maßlos übertrieben.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info