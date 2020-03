HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat ProSiebenSat.1 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 10 Euro gesenkt. Die Corona-Krise werde sich klar negativ auf die meisten von ihr beobachteten Unternehmen aus dem breit gefassten europäischen Mediensektor auswirken, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für ProSiebenSat.1 schraubte sie ihre Ergebnisprognosen für 2020 und 2021 deutlich nach unten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000PSM7770

