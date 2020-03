Die US-Indizes legten am gestrigen Dienstag massiv zu und reagierten damit auf eine sich bereits abzeichnende Einigung über das billionenschwere Konjunkturpaket in den USA. Die Kursgewinne, insbesondere im Dow Jones Ind., hatten fast schon historische Ausmaße. Doch auch der Nasdaq 100 stand dem in nichts nach. Bleibt natürlich noch die Frage zu klären, wie nachhaltig das Ganze sein wird… Bereits unsere ...

