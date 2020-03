Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Ausnahme italienischer Staatsanleihen, kam es bei den Peripherieländern in den letzten Tagen zu einer Ausweitung des Renditeaufschlags gegenüber Bundeswertpapieren, so die Analysten der Helaba.So würden zehnjährige BTPs momentan 193 BP über Bunds rentieren. In Portugal und Spanien würden sich die Renditedifferenzen auf aktuell 135 bzw. 118 BP belaufen. Griechische Anleihen, welche auch unter das Notfallprogramm PEPP fallen würden, seien etwas stärker unter Druck gekommen. Hier belaufe sich der 10J-Spread gegenüber Bunds auf aktuell 285 BP. (25.03.2020/alc/a/a) ...

