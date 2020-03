BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon SE rechnet mit dem Abschluss des Squeeze-Outs der verbleibenden Innogy-Aktionäre bis Herbst. Er gehe vom Monat September aus, "wenn es keine Überraschung gibt", sagte Konzernchef Johannes Teyssen in einer Telefonkonferenz anlässlich der Vorstellung des Jahresgeschäftsberichts. Bislang gebe es zwar keine Klage von betroffenen Innogy-Anteilseignern, aber er gehe "von der einen oder anderen Klage aus", so Teyssen. So seien bereits 40 bis 50 Widersprüche beim zuständigen Notar registriert. Eon hatte eine Barabfindung von 42,82 Euro je Innogy-Aktie angeboten.

