publity hat einen neuen Mieter für eine größere Fläche im "Quattrium" bei Düsseldorf gewinnen können. Damit wurde der Vermietungsstand in dem Objekt weiter um rund 4%-Punkte erhöht. Heute außerdem in den News: Media and Games Invest stockt ausstehende Anleihe erneut auf und insolvenzrechtliche Sanierung der Sanochemia Pharmazeutika scheint vor dem Aus zu stehen. publity AG erhöht Vermietungsstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...