Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 25.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 623 internationalen Medien
+++ Erneut MEGA-GOLDFUND veröffentlicht +++
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2LQ0J ISIN: BMG8827A1128 Ticker-Symbol: KY2A 
Frankfurt
25.03.20
10:12 Uhr
0,006 Euro
+0,004
+140,00 %
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
SOUTH SHORE HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SOUTH SHORE HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SOUTH SHORE HOLDINGS
SOUTH SHORE HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SOUTH SHORE HOLDINGS LTD0,006+140,00 %