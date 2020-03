So schnell kann's gehen: Der DAX hat am Mittwoch die runde Marke von 10.000 Punkten zurückerobert. Zuletzt gewann der Leitindex 3,5 Prozent auf 10.042,32 Punkte. Gemessen an dem Anfang der Vorwoche erreichten Krisentief bei 8.255 Punkten seit dem Beginn des Corona-Crashs vor viereinhalb Wochen hat sich das Barometer inzwischen um fast 22 Prozent erholt.Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise treibt die Kurse weiter hoch. Im DAX habe sich inzwischen ein Boden herausgebildet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...