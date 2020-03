FRANKFURT (Dow Jones)--Compugroup Medical will seinen Aktionären für 2019 wie im Vorjahr eine Dividende von 50 Eurocent je Aktie zahlen. Einen entsprechenden Beschluss soll die Hauptversammlung am 13. Mai fassen, wie der auf Telemedizin und Überwachung in der Pflege spezialisierte IT-Dienstleister mitteilte. An dem Termin hält das Unternehmen aus Koblenz fest.

Beschlossen werden soll dort ebenfalls der Wechsel von einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA).

March 25, 2020 05:25 ET (09:25 GMT)

