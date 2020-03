Nike: Sensationelle Geschäftszahlen - So geht es für die Aktie jetzt weiter

Die Aktie von Nike (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031) ist am Mittwochvormittag mit einem kräftigen Kursplus von zeitweise rund 8 Prozent in den Handel gestartet. Befeuert wird die Aktie durch ein überraschend starkes Quartalsergebnis.

Umsatzanstieg

Trotz erster Belastungen durch die Coronavirus-Krise konnte der US-Sportartikelhersteller die Erlöse in den 3 Monaten bis Ende Februar im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 10,1 Mrd. US-Dollar steigern. Damit übertraf Nike die Prognosen von Branchenexperten bei Weitem.

Nike erklärte den Umsatzanstieg vor allem mit der hohen Nachfrage in Nordamerika und Europa. In Nordamerika verbesserte sich der Umsatz um 4 Prozent und in Europa sogar um 11 Prozent.

