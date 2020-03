Ein starker Ausblick hat der Nordex-Aktie gestern einen 33-prozentigen Kurssprung beschert. Am heutigen Mittwoch knüpft der Turbinenbauer direkt an diese starke Performance an und klettert erneut zweistellig nach oben. Anleger scheinen inzwischen überzeugt, dass der Konzern die Corona-Krise meistern kann - zweistellige Kurse sind wieder in Reichweite.Klar scheint: Die Windbranche wird sich nach der Corona-Pandemie wieder großer Nachfrage erfreuen. An der Energiewende ist nicht mehr zu rütteln, immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...